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Зеленски: Украйна не е успяла да свали нито една от руските балистични ракети при нощната атака

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Украйна заяви, че не разполага с официална информация Иран да е доставил балистични ракети на Русия Кадър: Youtube/ Associated Press

Украинската противовъздушна отбрана не е успяла да прехване нито една от балистичните ракети, изстреляни от Русия при масираната въздушна атака през изминалата нощ. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.

По думите му руските сили са използвали над 120 дрона и 12 ракети, като половината от тях са били балистични.

„Нашите защитници успяха да свалят повечето от въздушните цели, но не и балистичните ракети", написа Зеленски в профила си в „Телеграм", цитиран от БТА.

При атаката срещу Киев са ранени най-малко 11 души, сред които и едно дете. По-рано властите съобщаваха за 10 пострадали, но впоследствие броят им беше увеличен.

Украинският президент отново призова западните съюзници на страната да ускорят доставките на съвременни системи за противовъздушна отбрана, които да помогнат за прихващането на балистични ракети. По думите му именно този тип оръжие остава най-голямото предизвикателство пред украинската ПВО.

Темата ще бъде сред основните на среща в Париж, насрочена за вдругиден, на която Украйна и нейните съюзници ще обсъдят възможностите за засилване на защитата срещу руските балистични ракети.

Според данни на украинското Министерство на отбраната, публикувани преди два дни, противовъздушната отбрана е успяла да унищожи 89% от всички дронове и ракети, използвани от Русия през последния месец. Най-висока е ефективността срещу дронове и крилати ракети, от които са били свалени около 90%. При балистичните ракети обаче успеваемостта е едва 40%.

Освен в Киев руски удари са нанесли жертви и в други части на страната. По двама души са загинали в Харковска област и в южния пристанищен град Одеса.

Междувременно броят на жертвите след вчерашния руски обстрел на Краматорск в Донецка област се е увеличил до осем души, съобщиха местните власти. Спасителните екипи продължават да разчистват разрушените сгради и да издирват евентуални оцелели под отломките.

Украйна заяви, че не разполага с официална информация Иран да е доставил балистични ракети на Русия Кадър: Youtube/ Associated Press

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