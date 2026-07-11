Франция задържа 32-ма заподозрени за умишлено предизвикване на пожари

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Френските власти са задържали 32 души, заподозрени в умишлено предизвикване на пожари от началото на летния сезон. Това съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез, цитиран от Франс прес.

По думите му срещу всички задържани вече се водят разследвания, а държавата няма да проявява никаква снизходителност към извършителите.

„Тези недопустими действия причиняват огромни щети и излагат на риск живота на пожарникарите. Ще продължим да действаме решително срещу всеки, който предизвиква подобни бедствия", заяви Нуниез в публикация в социалната мрежа „Екс".

Президентът Еманюел Макрон също отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и отговорни в условията на продължаващите горещини.

„Една секунда невнимание може да постави в опасност цели семейства, хората, които се борят с огъня, и да унищожи природата", написа държавният глава. Той подчерта, че според френските власти девет от всеки десет пожара са резултат от човешка намеса.

През последните дни Франция е обхваната от серия големи горски пожари, които са изпепелили близо 10 000 хектара, предимно в южната част на страната, предава БТА.

Разследванията вече са довели до няколко конкретни ареста. В Перпинян е задържан мъж на около 50 години, който според очевидци е бил забелязан в близост до мястото, откъдето е тръгнал пожар, след което е избягал.

По-рано тази седмица двама мъже на 21 и 27 години бяха заподозрени, че са предизвикали няколко пожара в департамента Еро.

Разследване се води и срещу трима непълнолетни в департамента Ен в Източна Франция. Двама от тях – на 15 и 16 години – са заподозрени, че са причинили пожар, който миналата седмица унищожи голяма част от историческия замък в Дивон-ле-Бен. Трети 16-годишен младеж е разследван, защото не е направил опит да предотврати разпространението на огъня.

Прокуратурата в Бург-ан-Брес съобщи, че тримата непълнолетни са поставени под съдебен надзор, докато разследването продължава.