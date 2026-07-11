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Русия съобщи днес за превзето село в Североизточна Украйна близо до границата между двете страни.

Информацията, разпространена от Министерството на отбраната на Руската федерация и разпространена от ТАСС, не е проверена по независим път.

До момента няма реакция от украинска страна. В сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за сраженията вчера, публикувана в Телеграм тази сутрин и цитирана от Укринформ, Сумска област обаче изобщо не е спомената, предава БТА.

Бачевск се намира в Глуховски район, Сумска област, на няколко километра от границата.

Превземането на това село ще помогне за разширяване на т. нар. зона за сигурност по протежение на границата с руската Курска област, коментира пред ТАСС представител на Министерството на отбраната на Руската федерация.

Руският президент Владимир Путин нееднократно е говорил за необходимостта от създаване на зони за сигурност в погранични украински области, за да бъде неутрализирана заплахата от удари на руска територия.

Тези зони са създавани на "исторически руски територии" като важна част от решаването на общ стратегически проблем, отбеляза той в началото на този месец.