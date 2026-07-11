Хиляди се стекоха в гробището в Поточари за годишнината от геноцида в Сребреница

Хиляди хора се събраха в Сребреница днес, за да отбележат 31-вата годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани (бошняци), извършен от силите на босненските сърби през 1995 г., и да присъстват на погребението на останките на 10 новоидентифицирани жертви, предаде агенция ХИНА.

Над 8000 бошняшки мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 г. Останките на над 900 жертви все още не са открити, предава БТА.

Десетте жертви, погребани днес в Мемориалния център Сребреница–Поточари, са били ексхумирани от масови гробове в Източна Босна в периода 1997–2022 г. Досега в мемориалния комплекс са погребани останките на над 6700 жертви.

Най-младият загинал, погребан днес, е Сенад Юшич, който е бил на 20 години, когато е бил убит, а най-възрастният - Рамо Даутович, на 56 години.

В обръщението си към участниците във възпоменанието и.д. върховен представител за Босна и Херцеговина Луис Кришок заяви, че загубата, понесена от семействата на жертвите, никога не може да бъде поправена, но паметта за убитите трябва да бъде съхранена.

„Дължим го на онези, които бяха преди нас, и на онези, които идват след нас - да пазим истината и да подкрепяме мира и помирението. Нека жертвите почиват в мир. Няма да ги забравим", каза Кришок. На церемонията присъства и временно управляващият посолството на САЩ в Босна и Херцеговина Джон Гинкел.

Председателят на колективното председателство на Босна и Херцеговина Денис Бечирович заяви, че Сребреница остава предупреждение към света за последиците от обезчовечаването, омразата и експанзионистичния национализъм.

„Масовите екзекуции през юли 1995 г. не бяха спонтанни действия или резултат от неконтролируема омраза. Геноцидът беше внимателно планиран и брутално осъществен", каза Бечирович. Той добави, че съдебните решения са установили отговорността на Сърбия за това, че не е предотвратила геноцида и не е наказала виновните.

Заместник-кметът на Сребреница Хамдия Фейзич заяви, че събитията от 1995 г. в анклава трябва да останат трайно предупреждение, за да не се допускат никога повече подобни престъпления.

„Изпращаме послание не на омраза, а на предупреждение", каза той.

От името на сдружението „Майките на Сребреница" неговият заместник-председател Када Хотич припомни, че мироопазващите сили на ООН са обещали защита на цивилните преди падането на анклава, но след това „са ги поднесли на тепсия на убийците на Ратко Младич".

„Тук се пише история. Ние я написахме с белите надгробни камъни", каза Хотич и призова никога повече да не се допуска война в Босна и Херцеговина, защото „и Европа няма да остане в мир".

Британският журналист Тони Бъртли, който е бил първият чуждестранен репортер, влязъл в обсадена Сребреница през 1993 г., припомни, че е станал свидетел на страданията на жителите на града и никога няма да забрави гледките на глад и лишения. Бъртли, който е бил ранен, докато е отразявал събитията за ABC News, и чийто живот е бил спасен от местен лекар, заяви, че политиката е пожертвала справедливостта в Сребреница, и предупреди, че подобни провали се повтарят и днес, като посочи Газа за пример.

В послание до участниците във възпоменанието турският президент Реджеп Тайип Ердоган също заяви, че войната в Газа показва, че светът не е извлякъл поуките от Сребреница.

Съгласно резолюция на Общото събрание на ООН от 2024 г. 11 юли се отбелязва като Международен ден за размисъл и възпоменание на геноцида в Сребреница от 1995 г.

Международната комисия за изчезналите лица, която е идентифицирала хиляди жертви чрез ДНК анализ, заяви, че резолюцията на ООН потвърждава значението на съхраняването на фактите, установени от международните съдилища, почитането на жертвите, подкрепата за оцелелите, борбата с отричането на геноцида и предотвратяването на героизирането на осъдени военнопрестъпници.