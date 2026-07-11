Двама представители на иранските сили за сигурност са убити в Иран

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Двама представители на иранските сили за сигурност са били убити при атака в Машхад – родния град на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, където той бе погребан преди два дни, съобщи днес иранската новинарска агенция Тасним, цитирана от Франс прес.

Тасним не уточни кога е било извършено нападението, нито спомена кои може да са извършителите.

Агенцията съобщи, че двете жертви са били част от подразделенията "Басидж" - паравоенни сили, свързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - идеологическата армия на Ислямската република.

Военнослужещите са изгубили живота си, докато са патрулирали в район, разположен на около 15 километра от мавзолея на имам Реза - главното място за поклонение за шиитите, където вчера бе погребан аятолах Али Хаменей.

"Нападателите са ранили също така случаен минувач, който беше откаран в болница", допълни "Тасним", цитиран от БТА.

Покойният върховен лидер беше убит на 28 февруари тази година - първия ден от войната, започнала с американски и израелски удари по Иран, припомня АФП.

Военните действия между САЩ и Иран отново започнаха тази седмица с размяната на удари – най-мащабните, откакто двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, който затвърди споразумението за прекратяване на огъня, сключено през април.