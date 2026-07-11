Тръмп рекламира верига евтини бензиностанции

Президентът на САЩ Доналд Тръмп промотира верига бензиностанции, които продават бензин на значително по-ниски цени, пишат Си Ен Ен и "Политико".

Веригата "Фрийдъм фюъл" (Freedom Fuel) продава бензин на цена 3,479 д. за галон (3,8 литра - бел. ред.), което е значително по-ниска стойност както от пазарните цени, така и от цените на едро.

"Този търговец на дребно поема инициативата и другите трябва да последват примера му", написа американският президент в публикация в "Трут сошъл" (Truth Social) миналата седмица, като подчерта откриването на 3 юли, в навечерието на националния празник на САЩ, на мрежа от 25 бензиностанции от марката, разположени предимно около Филаделфия и в южната част на Ню Джърси.

"Цените на бензина на бензиностанциите падат... но не толкова бързо, колкото би трябвало", допълни Тръмп.

Високите цени на бензина са болезнена тема за администрацията на Тръмп от началото на войната с Иран. Средната цена в национален мащаб е била 3,85 долара за галон към четвъртък, 9 юли, и 3,99 долара в Пенсилвания – по-ниска от пиковата стойност, но значително по-висока от цените преди войната.

Не е ясно кой управлява бензиностанциите с отстъпки и за колко време.

Белият дом съобщи само, че предприятието е частна компания, готова да понесе загуби в печалбата си, за да помогне на американските шофьори, които се сблъскват с високи цени вследствие на войната в Иран. Самият Тръмп заяви в социалните медии, че то се подкрепя от "МНОГО умен търговец на дребно", който "прави това, защото обича САЩ", пише "Политико".

На схематичния сайт на "Фрийдъм фюъл нетуърк" (Freedom Fuel Network) са изброени 25-те бензиностанции от мрежата, разположени в югоизточната част на Пенсилвания и южната част на Ню Джърси. Според местни медии много от тези бензиностанции са сменили бранда си буквално за една нощ.

Над половин дузина анализатори и представители на петролната индустрия, включително някои, които работят с търговци на дребно в двата щата, заявиха пред "Политико", че нямат представа кой стои зад тази инициатива и изразяват учудване как търговецът на дребно може да оцелее, предлагайки отстъпки до 50 цента на галон, което е значително под пазарната цена, предава БТА.

"Следях репортажите в медиите и имахме членове и други хора, които се свързаха с нас по този въпрос, за да попитат какво представлява това, но не успях да намеря никакви отговори", казва Ерик Бломгрен, изпълнителен директор на "Ню Джърси енерджи маркетиърс груп" (New Jersey Energy Marketers Group), която представлява търговците на дребно и дистрибуторите на гориво в щата.

Търговските регистри сочат, че "Фрийдъм фюъл нетуърк" е регистрирана в Делауеър на 23 юни, само седмица преди Тръмп да я популяризира в профила си в "Трут сошъл".

"Фрийдъм фюъл" не отговори на запитванията за коментар, допълва Си Ен Ен. Белият дом заяви, че това е частна компания, която не получава държавна подкрепа или субсидии.