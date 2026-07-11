Заради горещата вълна Айфеловата кула, Лувърът и музеят „Орсе“ ще затварят по-рано

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Айфеловата кула променя часа на затваряне в събота и неделя заради горещата вълна, съобщава АФП.

Един от символите на Париж ще затваря в 16,00 ч. вместо в 00,45 ч. „поради прогнозираните високи температури", съобщи в събота операторът на прочутия туристически обект в своя уебсайт.

Двата най-известни музея във френската столица, Лувърът и „Орсе", предприеха подобни мерки. Първият ще затваря в 16,00 часа до понеделник включително. Вторият ще прави същото в 17,00 часа до сряда, предава БТА.

На 10 юли френската министърка на спорта, младежта и обществения живот Марина Ферари съобщи, че „131 души са загинали в страната при удавяне от 19 юни насам" на фона на горещата вълна, довела до рекордно покачване на температурите в цяла Европа, предаде Ройтерс.

Музеите във Великобритания също са изправени пред предизвикателството на глобалното затопляне.