Тръмп и ирански представители си размениха нови заплахи

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Представители на САЩ и Иран си размениха нови заплахи, в момент, когато временното споразумение за прекратяване на огъня е поставено все повече под въпрос заради продължаващата размяна на удари в Близкия изток, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили заплахите за нови ракетни удари срещу Иран в поредица от публикации в социалната си мрежа Трут Соушъл, след като високопоставени американски представители поискаха Техеран публично да заяви, че Ормузкият проток е отворен и че корабите, преминаващи през този жизненоважен морски коридор, няма да бъдат атакувани.

Тръмп направи тези коментари и след погребението на върховния лидер аятолах Али Хаменей, на което бяха отправени открити призиви за убийството на американския президент, отбелязва АП.

По-късно иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей обеща, че иранците ще продължат да отмъщават за убийството на баща му, Али Хаменей, за когото тази седмица се проведоха погребални церемонии в цял Иран. В изявление, излъчено по държавната телевизия, той заяви, че такова отмъщение „е волята на нашия народ и непременно трябва да бъде осъществено".

Досега Техеран не се е подчинил на исканията на САЩ относно Ормузкия проток, като вместо това настоява маршрутът да остане под негов контрол и да му бъде позволено да събира такси от корабите, преминаващи през него.

В продължение на няколко дни САЩ нанасяха въздушни удари срещу Иран, а Иран отвърна с удари срещу държави в целия Близък Изток.

Американските удари бяха предизвикани от атаката на Иран срещу три кораба в протока по-рано тази седмица.

Вчера Тръмп обяви в Трут Соушъл края на примирието, но посочи, че САЩ ще продължат преговорите.

Иранският външен министър Абас Арагчи днес пристигна в Оман за преговори, а вчера катарски посредници посетиха Иран за срещи с официални представители на фона на продължаващите военни действия в региона.