Мохамед Халаф: Тръмп няма вече да прави отстъпки спрямо Иран

"Има промяна в поведението на президента на САЩ Доналд Тръмп, той вече няма да прави отстъпки спрямо Иран. Ако Иран атакува танкери, той ще отвърне и ударът ще е много по-сериозен от този преди няколко дни". Това заяви международният анализатор Мохамед Халаф пред NOVA NEWS.

"От началото се знае, че иранците ще преиграят, ще протакат. Така или иначе те хванаха едно ново оръжие, което е важно за тях почти колкото ядреното оръжие, това е Ормузкият проток", добави той.

"Има три неща, които се случват, които дават повод да се смята, че ще има продължителна война с Иран - опитите на Иран да упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток, движението около атомните съоръжения и подготвената атака срещу Тръмп, която оповестиха израелците", отбеляза той.

"Съществуват и вътрешни разногласия между управляващите в Иран", отбеляза още той.