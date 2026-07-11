Американски самолетоносач акостира в Турция за първи път от две години

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Американският самолетоносач USS Roosevelt (DDG 80) от клас Arleigh Burke акостира на 10 юли в пристанището на Мерсин в рамките на планирано посещение. Това е първото посещение на кораб на Военноморските сили на САЩ в Турция от близо две години, съобщава turkiyetoday.

Командирът на Шестия флот на САЩ вицеадмирал Андерсън заяви, че посещението е част от предварително планиран престой в зоната на операции на флота.

„Това посещение бележи важен етап, тъй като за първи път от близо две години американски военен кораб отново пристига в Турция", посочи Андерсън в официално изявление.

„Нашето дългогодишно партньорство с Турция е от съществено значение, тъй като работим заедно за поддържане на готовността и гарантиране на стабилността в Средиземно море", добави той.

Командирът на USS Roosevelt капитан II ранг Р. Дж. ДаПрато благодари на турските домакини за гостоприемството.

„Изключително сме признателни на нашите турски съюзници за топлия прием, който оказаха на USS Roosevelt в Мерсин", каза ДаПрато.

„Като предно разположен разрушител нашата оперативна готовност зависи от силните партньорства в рамките на НАТО. Гордея се с нашия екипаж, чиято всеотдайна работа прави тази мисия възможна всеки ден", подчерта той.

В изявление на Генералното консулство на САЩ в Адана американският посланик в Турция и специален пратеник за Сирия и Ирак Томас Барак-младши свърза посещението с проведената по-рано през седмицата среща на върха на НАТО в Анкара.

„Истинските съюзи се доказват в ежедневните действия", заяви Барак.

„Тази седмица в Анкара НАТО потвърди това, което президентът Тръмп и президентът Ердоган отдавна разбират – Турция не е съюзник в периферията, а ценен наш партньор. Посещението на USS Roosevelt в Мерсин е доказателство за действието на нашия съюз", каза той.

Турция е член на НАТО от 1952 г. и приема близо 2000 американски военнослужещи, които участват в мисии, включително за противоракетна отбрана и подкрепа на операциите срещу „Даеш", се посочва още в изявлението на американското консулство.

USS Roosevelt е 30-ият кораб от класа Arleigh Burke с бойната система Aegis и носи имената на президента на САЩ Франклин Д. Рузвелт и съпругата му Елинор Рузвелт.

Основната му задача е да изпълнява продължителни бойни операции в морето в подкрепа на националната политика на САЩ. Корабът може да действа самостоятелно или като част от ударна група самолетоносачи, експедиционна ударна група или по-широки военноморски, съвместни и коалиционни сили.

Той е оборудван със системата Aegis – интегрирана радарна и ракетна система, предназначена да осигурява едновременна защита срещу въздушни, надводни и подводни заплахи.

Екипажът на кораба наброява над 250 души.

USS Roosevelt е един от предно разположените разрушители, подчинени на Командване на оперативна група 65, които подпомагат интегрираната архитектура за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО под командването на Военноморските сили на САЩ в Европа и Африка (NAVEUR-NAVAF), със седалище в Неапол, Италия. Командването оперира в региона повече от 80 години.