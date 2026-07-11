Двама 18-годишни се удавиха в опит да се разхладят от жегите във Великобритания

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Телата на двама 18-годишни младежи бяха открити вчера в графствата Дербишър и Голям Манчестър. Полицията призова хората да не влизат в открити водоеми, тъй като високите температури ще се задържат още няколко дни, пише "Дейли мейл".

Трагедиите се случват на фона на въвеждането на забрана за използване на маркучи за поливане в голяма част от източна Англия, както и на жегите в Южна Европа. Освен това 2026 г. стана първата година, в която температурите са достигнали или надхвърлили 35°C през три различни календарни месеца.

Спешните служби предупредиха и за „екстремен" риск от горски пожари през уикенда.

Пожарникари в Дербишър се бориха с два пожара в петък вечерта, а Лондонската пожарна повиши нивото на риск от „повишен" на „екстремен" заради продължителната суша, горещините и силния вятър.

В Дербишър тялото на 18-годишен младеж беше извадено от водата под преливника край комплекса "Диърли Аби Мис" в петък.

Сигналът е подаден в 12:46 ч., след като двама тийнейджъри изпаднали в беда във водата. По-малкият е спасен, но след продължително издирване другият младеж е открит мъртъв.

Община Дерби напомни на жителите да стоят далеч от откритите водоеми.

„Получаваме сигнали, че хора продължават да влизат във водата около комплекса заради топлото време. Подобни инциденти зачестяват през горещите дни. Влизането във водата може да изглежда като бърз начин за разхлаждане, но е изключително опасно", посочват от общината.

Властите предупреждават, че скритите течения, внезапните промени в дълбочината, подводните препятствия и ниската температура на водата могат да поставят в опасност дори най-добрите плувци само за секунди.

В Голям Манчестър спасителните екипи били извикани около 19:00 ч. в петък до язовир Давстоун рай Олдъм.

Там открили 18-годишен младеж в безсъзнание във водата. Въпреки усилията на медиците той е починал на място. Районът остава отцепен, а полицията продължава разследването.

„Трагично е, че извадихме тялото на 18-годишен мъж. Провеждаме подробно разследване, за да установим всички обстоятелства около случая. Мислите ни са със семейството и приятелите му в този изключително труден момент", заяви инспектор Стивън Хортън от полицията в Голям Манчестър.

Той призова гражданите да не влизат в големи водоеми като язовири, реки, канали и езера, подчертавайки, че безопасността трябва да бъде на първо място.

Според прогнозите горещата вълна ще се задържи и през следващите дни. 2026 г. вече постави рекорд, като температурите над 35°C са били регистрирани шест отделни дни, а температури от поне 34°C – девет пъти от началото на лятото.

Лондонската пожарна призова хората да не използват еднократни барбекюта, тъй като сухото време значително увеличава риска от пожари.

От полицията в Лондон също предупредиха да не се звъни на телефон 999 за несъществени случаи, тъй като броят на спешните повиквания е нараснал значително заради жегите и провеждането на четвъртфинала на Англия срещу Норвегия на Световното първенство по футбол за жени.

Метеоролозите очакват през уикенда температурите в Англия и Уелс отново да надхвърлят 30°C, като в югозападна Англия и Уелс максималните стойности ще достигнат 32–34°C.

Издадените от Агенцията за здравна сигурност на Великобритания жълти и кехлибарени предупреждения за горещини остават в сила до неделя.

Според Метеорологичната служба от понеделник на места в южните райони са възможни гръмотевични бури, но като цяло следващата седмица ще остане суха, слънчева и много гореща.

Според експерти изменението на климата, нарастването на населението и дългогодишното недостатъчно инвестиране във водната инфраструктура допълнително изострят проблема. В страната не е изграждан нов голям язовир от около 30 години, а течовете по водопроводната мрежа продължават да създават сериозни затруднения.