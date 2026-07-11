В почти 100 бензиностанции в Крим днес свободно може да бъде купено гориво

В 99 бензиностанции в Крим днес свободно може да се купува гориво, обяви министерството на енергетиката и горивата в назначеното от Русия правителство на т. нар. Република Крим, цитирано от ТАСС.

Според информацията горивото е достъпно за свободна продажба на бензиностанции в Симферопол, Феодосия, Евпатория, Керч, Ялта, Алуща, както и в други по-малки градове, села и райони на Крим, предава БТА.

Украйна през последните седмици атакува линиите за доставки на анексирания от Русия през 2014 г. Крим и казва, че това е част от кампания срещу руската военна машина, посочва Ройтерс. В началото на този месец назначените от Москва власти на полуострова спряха продажбата на гориво за частни автомобили и намалиха работното време, включително на градския транспорт и кафенетата.