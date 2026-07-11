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Любомир Кючуков: Всички се опитваха да държат Тръмп щастлив на срещата на НАТО

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Любомир Кючуков КАДЪР: БНТ

На срещата в Анкара присъстваха две теми - пари и оръжие. Тя беше насочена към това да се осигурят допълнително пари за въоръжение. Всички се опитваха да държат Доналд Тръмп щастлив. Това заяви заместник министърът на външните работи Любомир Кючуков пред БНТ в коментар за срещата на върха на НАТО, която се състоя на 7 и 8 юли в Анкара. 

"Това, което отсъства е визията на НАТО първо как свършва тази война в Украйна и какво следва след нея", заяви още той. 

"Турция в момента осребрява това, което Ердоган от години осъществява като политическа цел - превръщането на страната в национален фактор. С оглед на всички конфликти, които се  случват около нея, тя придобива и сериозно геополитическо значение. Политическата тежест на Турция в НАТО е голяма", заяви Кючуков. 

"България заявява позиции, но не блокира позиции. Ние отчитаме международния контекст и фактори. България не би следвало да блокира решения на НАТО и Европейския съюз", каза той. 

"НАТО няма ясна позиция по отношения на конфликта в Близкия Изток, както и ЕС, което е проблем. Мненията варират драстично", каза още той. 

Любомир Кючуков КАДЪР: БНТ

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