Словенски съд наложи условна присъда на сръбския патриарх Порфирий за тормоз на местен свещеник

Сръбският президент Александър Вучич определи днес като „срамно" решение на Районния съд в Любляна, с което на патриарха на Сръбската православна църква (СПЦ) Порфирий и на енорията на СПЦ в Любляна бе наложена условна присъда заради предполагаем тормоз на работното място срещу местен свещеник, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Съдът наложи на патриарх Порфирий и на енорията на СПЦ в Любляна условно наказание от четири месеца лишаване от свобода, както и глоба от 10 000 евро, след като през януари словенската прокуратура повдигна обвинение срещу патриарха по твърдения, че свещеникът Желко Лубарда е бил подложен на тормоз на работното място.

Лубарда твърди, че е бил подлаган на продължителен натиск, защото е отказал да даде неверни показания, с които да бъдат прикрити предполагаеми финансови нередности в счетоводството на църквата.

В отговор на съдебното решение в петък Светият архиерейски синод на Сръбската православна църква го определи като „скандално", като заяви, че нито патриарх Порфирий, нито неговият процесуален представител са били уведомени за образуването на съдебното производство или поканени да отговорят на обвиненията, съобщиха днес белградски медии, цитирани от ХИНА.

„Само по себе си това представлява безпрецедентна практика и ясно показва какви са били намеренията зад това производство", се казва в позицията на Синода.

Синодът също така изрази безпокойство, че подробности по случая са се появили в някои медии малко преди тазгодишното заседание на Архиерейския събор на СПЦ. Според Синода на СПЦ моментът е бил избран, за да подхрани „мръсна медийна кампания" срещу Църквата и патриарх Порфирий.

До избирането си за патриарх през 2021 г. Порфирий беше митрополит на Загреб и Любляна, припомня ХИНА.

По време на посещение в Лесковац днес Александър Вучич заяви, че съдебното решение показва „отношението към Сръбската православна църква като стълб на сръбското общество".