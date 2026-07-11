Бизнесменът, продал земята за курорта на Къшнър в Албания, е заподозрян, че е фалшифицирал документите за собственост

Базиран в Маями бизнесмен, издирван в Албания по подозрения за пране на пари от наркотрафик, е заподозрян, че е фалшифицирал документите за собственост на земята, върху която Джаред Къшнър възнамерява да изгради курортен комплекс за милиарди долари. Това сочат материали по делото на албанската специализирана структура за борба с организираната престъпност, с които Ройтерс се е запознала, предава БТА.

Бизнесменът Артур Шеху отрича всички обвинения срещу него, заяви неговият адвокат Куйтим Чакрани, който потвърди, че албанската прокуратура е издала заповед за ареста на Шеху по обвинения в пране на пари на наркокартели.

Според материалите по делото Шеху и негови съучастници са пренасяли кокаин от Южна Америка към европейски пристанища и са изпирали получените средства, като са ги използвали за изграждане на империя в сферата на недвижимите имоти, включително чрез използване на фалшифицирани документи за собственост върху земя.

Адвокатът на Шеху заяви, че обвиненията срещу неговия клиент не отговарят на истината. „Той не е наркотрафикант, нито фалшификатор на документи за собственост", заяви адвокат Чакрани, цитиран от Ройтерс.

Говорител на Министерството на правосъдието на САЩ отказа да коментира дали ведомството е получило искане от Албания да установи местонахождението на Шеху в Маями или да го задържи.

През април Артур Шеху продаде ивица от девствено албанско крайбрежие на компанията "Albania Land Development", която е собственост на дружеството "Sazan Real Estate Development", подкрепяно от Къшнър и други инвеститори.

„Въз основа на събраните доказателства са налице основателни подозрения, че горепосочените активи са придобити чрез използване на фалшифицирани документи", пишат прокурорите в материалите по делото.

В тях не се отправят никакви обвинения срещу зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, нито срещу "Sazan Real Estate Development", "Albania Land Development" или останалите инвеститори в проекта. Ройтерс не е открила данни някой от инвеститорите да е знаел за подозренията срещу Шеху към момента на покупката на земята.

Говорител на "Sazan Real Estate Development" не коментира обвиненията срещу Шеху, но заяви, че компанията счита придобиването на земята за законно.

От "Albania Land Development" не са отговорили на запитванията за коментар.

Говорител на Къшнър също отказа коментар. Макар "Sazan" да е потвърдила, че Къшнър е инвеститор в проекта, точният характер на неговото участие и размерът на инвестицията му не са публично оповестени, отбелязва Ройтерс.

Обвиненията, че документите за собственост може да са били фалшифицирани, представляват ново препятствие пред проекта, който и без това е обект на масови протести заради твърдения, че застрашава дивата природа.

Жители на село Звърнец, разположено близо до проекта, повече от десетилетие оспорват по съдебен ред претенциите на Шеху за собственост върху земята.

Миналия месец десетина от тях показаха на Ройтерс нотариални актове и данъчни документи, които според тях доказват, че именно те са законните собственици. Техният адвокат Костандин Беко заяви, че делото все още е висящо и че ще поискат съдът да спре реализацията на курортния проект.

Албания, някога една от най-бедните и изолирани държави в Европа, днес е кандидат за членство в Европейския съюз и преживява строителен бум по едни от последните незастроени участъци от адриатическото крайбрежие, отбелязва Ройтерс.

Подкрепяният от Къшнър курорт е планиран върху крайбрежна ивица с диви плажове, гори и влажни зони, които са местообитание на морски костенурки и фламинго. Именно фламингото се превърна в символ на противниците на проекта, които наричат протестите си „Фламинго революция".

Съпругата на Къшнър - Иванка Тръмп, е заявявала, че идеята се е родила, след като преди години видели крайбрежието от яхта.

През 2024 г. Къшнър представи проекта в социалните мрежи, като публикува художествена визуализация на хотел, вили, басейни и яхтени кейове върху терена. Той не е оповестил публично размера на инвестицията си, припомня Ройтерс.

Албанското правителство категорично подкрепя проекта и твърди, че протестите са организирани от негови политически опоненти. Премиерът Еди Рама заяви пред Ройтерс миналия месец, че проектът е „прекрасен" и ще бъде реализиран независимо от протестите.

Попитан за обвиненията срещу Шеху, говорител на правителството заяви, че кабинетът не се намесва в частни сделки, но проектът се осъществява в съответствие с албанското законодателство и правото на ЕС.

Материалите по делото срещу Шеху са изготвени от албанската Специална структура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK), създадена през 2019 г. за борба с корупцията чрез собствени разследващи и прокурори, независими от редовната полиция и прокуратура.

Материалите са с обем от 200 страници и не са публикувани официално. Попитан за тях, говорител на SPAK потвърди, че институцията разследва случая, но отказа повече подробности.

Документите са с дата 12 юни 2026 г. На същия ден специализираната прокуратура публично съобщи и за издадени заповеди за арест на 20 души по обвинения в наркотрафик и изпиране на приходи от тази дейност. От прокуратурата не са съобщили дали някой от 20-те заподозрени впоследствие е бил задържан или официално обвинен.

Според документите на прокуратурата Шеху е продал земята за курортния проект за около 110 милиона евро. Прокуратурата посочва, че е разпоредила средствата да бъдат запорирани по сметката на нотариус, с което е предотвратила превеждането им на Шеху.

Адвокатът на Шеху Куйтим Чакрани заяви пред Ройтерс, че семейството на клиента му притежава земята още от времето на Османската империя, преди повече от сто години, и че Шеху законно я е продал на инвеститорите в курортния проект.

Адвокатът определи Шеху като почтен гражданин, който е получил политическо убежище в Съединените щати през 1998 г., след като „престъпни банди" убили пред очите му неговия брат и чичо. Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди тази версия.