44 души загинаха при наводнения в Бангладеш, а повече от милион са изолирани

Най-малко 44 души загинаха в югоизточната част на Бангладеш вследствие на наводнения и свлачища, предизвикани от проливни мусонни дъждове, а повече от милион са изолирани, докато властите се опитват да доставят помощи на засегнатите селища, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството за управление на бедствията заяви днес, че наводненията в седем района на страната са нарушили ежедневния живот и са изолирали хиляди семейства и са блокирали 267 918 домакинства.

Спирания на тока, повредени пътища и прекъснати съобщителни връзки забавят усилията на спасителите. Много хора няма как да си готвят храна от дни, тъй като домовете им са наводнени или кухните им са затрупани под дебели слоеве кал.

„У дома все още има вода и няма как да готвим. Сухата храна, с която разполагахме, свърши и прекарваме нощите на тъмно с децата ни, защото няма ток", каза жител на засегнат от наводненията район.

Военнослужещи от армията и военноморския флот на страната транспортират с лодки храна, питейна вода, лекарства и други критично важни продукти до изолирани населени места.

Проливните дъждове по-рано тази седмица предизвикаха свлачища и в бежанските лагери на рохингите, при което загинаха 16 бежанци, включително жени и деца. Повече от един милион рохинги бежанци живеят в лагерите, където импровизираните подслони, построени на стръмни, обезлесени склонове са особено уязвими по време на сезона на мусоните.

Бангладеш е една от най-уязвимите на бедствия страни в света, като сезонните мусонни дъждове редовно причиняват наводнения и свлачища, отбелязва Ройтерс. Според учени заради климатичните промени екстремните валежи стават все по-чести и интензивни, което увеличава мащабите и сериозността на тези бедствия.