САЩ, Сирия и Ирак възстановяват петролен коридор, заобикалящ Ормузкия проток

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Ирак, Сирия и САЩ планират да възстановят исторически 800-километров петролопровод от Ирак до сирийското средиземноморско крайбрежие като част от усилията за намаляване на влиянието на Иран върху Ормузкия проток, съобщават високопоставени иракски и регионални представители, цитирани от Middle East Eye.

Споразумението, което ще възстанови петролопровода, свързвал в миналото северния иракски град Киркук със сирийското пристанище Банияс, се очаква да бъде обявено следващата седмица, когато иракският премиер Али аз Заиди ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, твърдят източниците на изданието.

Очаква се и сирийският външен министър Асад ал Шайбани да посети САЩ за церемонията по подписването, съобщават регионални източници, пише turkiyetoday. Петролопровода, свързвал в миналото северния иракски град Киркук със сирийското пристанище Банияс СНИМКА: Уикипедия

Пратеникът на Тръмп работи по сделката за петролопровода

Пратеникът на Тръмп за Сирия и Ирак и посланик на САЩ в Турция Том Барак е работил по детайлите на споразумението преди посещението на Заиди във Вашингтон. Очаква се визитата на иракския премиер да включва и посещение в Тексас – американския енергиен център.

Високопоставен иракски представител е заявил, че Барак е изградил добри работни отношения със Заиди и иска да използва петролопровода като модел за бизнес проекти в Леванта, които според него ще бъдат от полза както за САЩ, така и за местните правителства.

Планираното споразумение идва на фона на нарастващото значение на петролопровода Банияс след като Иран засили контрола си върху Ормузкия проток в отговор на войната между САЩ и Израел.

По време на войната Ирак започна да изнася суров петрол към Сирия с камиони-цистерни, но количествата останаха ограничени.

Историческият петролопровод Киркук–Банияс се нуждае от сериозен ремонт

Петролопроводът е завършен през 1952 г. от Иркаската петролна компания и е имал капацитет от около 300 000 барела дневно.

Багдад прекратява използването му през 80-те години, след като Сирия застава на страната на Иран по време на ирано-иракската война.

Линията е сериозно повредена след американското нахлуване в Ирак през 2003 г. и в момента практически не функционира.

Необходим е мащабен ремонт, включително изграждане на нови резервоари за съхранение, помпени станции и електрически системи.

Според високопоставен регионален представител е възможно тръбопроводът да трябва да бъде изцяло заменен, като възстановяването може да отнеме между две и три години.

Представителят посочва, че консорциум от американски компании вече е ангажиран с реконструкцията, което показва ангажимента на Вашингтон към проекта.

Ирак гледа на Сирия по различен начин след войната

Сирия и Ирак са обсъждали възстановяването на петролопровода още в края на 2024 г., след като ислямистки групировки, подкрепящи президента Ахмад ал Шараа, свалиха дългогодишния лидер Башар Асад, но предварителните разговори не доведоха до конкретни резултати.

„Ирак започна да гледа на Сирия по различен начин", коментира независимият иракски анализатор Сарханг Хамасаид.

„Преди войната имаше скептицизъм. Реалността на войната показа ясно, че Ирак се нуждае от Сирия", добавя той.

Правителството в Багдад е доминирано от шиитски политически партии и милиции, близки до Иран. Те са предпазливи към работата с Шараа – сунитски мюсюлманин, който преди повече от десетилетие основава „Фронт ал-Нусра", сирийския клон на „Ал Кайда".

Облекчаването на санкциите срещу Сирия може да помогне за проекта

След свалянето на Асад Шараа се приближи до САЩ и получи подкрепа от Турция и държави от Персийския залив, сред които Катар и Саудитска Арабия.

Администрацията на Тръмп премахна няколко слоя санкции срещу Сирия, включително ограниченията срещу бившата бунтовническа групировка „Хаят Тахрир аш Шам".

На срещата на върха на НАТО в Анкара миналата седмица Тръмп похвали Шараа, наричайки го „фантастичен" и „много уважаван". САЩ обявиха също, че ще извадят Сирия от списъка на държавите, подкрепящи тероризма – статут, който страната има от 1979 г.

По-рано този месец иракското правителство одобри предварително споразумение с американските компании Capital TI и Chevron, както и с катарска фирма, за проучване на проекти за петролопроводи към Банияс от Киркук и Хадита – петролен център в иракската провинция Анбар.

Ирак е силно зависим от Ормузкия проток за износа на петрол

Ирак е сред държавите, които са най-уязвими от контрола на Иран върху Ормузкия проток. Страната разчита на протока за износа на около 95% от своя петрол. Въпреки близостта на някои иракски милиции до Иран, Ирак е изпитвал затруднения при износа на петрол.

Според енергийната аналитична компания Vortexa морският износ на иракски петрол през май е бил едва 8% от средното ниво за миналата година. Продажбите на петрол осигуряват около 90% от държавния бюджет на Ирак.