Тайфунът „Бави“ достигна сушата в Източен Китай, евакуирани са близо два милиона души

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Тайфунът „Бави" достигна сушата в източната китайска провинция Чжъцзян и се очаква постепенно да отслабне, съобщиха държавни медии, цитирани от Асошиейтед Прес.

„Бави" преди това премина със силни ветрове и валежи над южните острови на Япония и Тайван. Той е вторият тайфун, който засяга Китай в рамките на малко повече от седмица. Първият – „Майсак", достигна сушата в Южен Китай миналия уикенд, предава БТА.

Китайските власти евакуираха повече от 1,7 милиона души и днес обявиха най-висока степен на тревога за Източен Китай, за да се справят с „Бави". Скоростта на вятъра близо до центъра на тайфуна достига максимална скорост от 144 километра в час.

Очаква се „Бави" да се придвижи в посока северозапад над сушата и постепенно да отслабне.