ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дете на година е с опасност за живота след като ми...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23207705 www.24chasa.bg

Тайфунът „Бави“ достигна сушата в Източен Китай, евакуирани са близо два милиона души

1064
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тайфун Снимка: pixabay

Тайфунът „Бави" достигна сушата в източната китайска провинция Чжъцзян и се очаква постепенно да отслабне, съобщиха държавни медии, цитирани от Асошиейтед Прес.

„Бави" преди това премина със силни ветрове и валежи над южните острови на Япония и Тайван. Той е вторият тайфун, който засяга Китай в рамките на малко повече от седмица. Първият – „Майсак", достигна сушата в Южен Китай миналия уикенд, предава БТА.

Китайските власти евакуираха повече от 1,7 милиона души и днес обявиха най-висока степен на тревога за Източен Китай, за да се справят с „Бави". Скоростта на вятъра близо до центъра на тайфуна достига максимална скорост от 144 километра в час.

Очаква се „Бави" да се придвижи в посока северозапад над сушата и постепенно да отслабне.

Тайфун Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)