Христо Грозев: Притеснявам се, двамата българи обвинени за шпионаж, са във връзка с Москва

Логично е да се притеснявам, че хора, които са били част от руска клетка за следене, в момента може би отново са във връзка с тези хора в Москва. Това заяви разследващият журналист Христо Грозев в коментар на новината, че двама от българите, обвинени за шпионаж в полза на Русия във Великобритания, са били освободени и депортирани пред bTV.

„Общуването ми с британските власти приключи в момента, в който петимата българи получиха присъди в английски затвори, затова за мен беше изненада, че същите тези английски власти не ме предупредиха, че двама от българите са депортирани", каза той.

„Единственото, което искам да кажа, е, че съм благодарен, че българските власти, доколкото разбирам, държат под око освободените в България. Така че се надявам, ако не от Англия, то поне от България, да имам тази защита, която е необходима", каза още Христо Грозев.

Днес стана ясно, че двама от българите, обвинени за шпионаж в полза на Русия във Великобритания, са били освободени и депортирани.

Според британските медии това са Ваня Габерова и Иван Стоянов. Те са освободени след една година в затвора. Габерова беше осъдена на 6 години през май 2025 г., а Стоянов на 5 години и 3 седмици.

„Двама от шпионите, които миналата година получиха дълги присъди във Великобритания за шпионаж срещу мен и Роман Доброхотов, както и за заговор за отвличането или убийството ни, бяха освободени от Обединеното кралство, след като излежаха задължителната половина от присъдите си. Жалко, че никой не си направи труда да информира жертвите", заяви журналистът Христо Грозев, цитиран от британската медия "Експрес".

Габерова е известна във Великобритания като "кралицата на миглите". Прозвището ѝ идва, след като през 2019 г. печели конкурс в сферата на красотата.

Габерова и Стоянов бяха част от шестимата българи, които бяха осъдени на общо 50 години затвор за шпионаж в цяла Европа в полза на Русия.

Групата, ръководена от австриеца Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.

Габерова и Стоянов са освободени, след като са излежали задължителната половина от присъдата си в затвора.