ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дете на година е с опасност за живота след като ми...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23207787 www.24chasa.bg

Христо Грозев: Притеснявам се, двамата българи обвинени за шпионаж, са във връзка с Москва

2220
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Христо Грозев КАДЪР: bTV

Логично е да се притеснявам, че хора, които са били част от руска клетка за следене, в момента може би отново са във връзка с тези хора в Москва. Това заяви разследващият журналист Христо Грозев в коментар на новината, че двама от българите, обвинени за шпионаж в полза на Русия във Великобритания, са били освободени и депортирани пред bTV.

„Общуването ми с британските власти приключи в момента, в който петимата българи получиха присъди в английски затвори, затова за мен беше изненада, че същите тези английски власти не ме предупредиха, че двама от българите са депортирани", каза той. 

„Единственото, което искам да кажа, е, че съм благодарен, че българските власти, доколкото разбирам, държат под око освободените в България. Така че се надявам, ако не от Англия, то поне от България, да имам тази защита, която е необходима", каза още Христо Грозев.

Днес стана ясно, че двама от българите, обвинени за шпионаж в полза на Русия във Великобритания, са били освободени и депортирани.

Според британските медии това са Ваня Габерова и Иван Стоянов. Те са освободени след една година в затвора. Габерова беше осъдена на 6 години през май 2025 г., а Стоянов на 5 години и 3 седмици.

„Двама от шпионите, които миналата година получиха дълги присъди във Великобритания за шпионаж срещу мен и Роман Доброхотов, както и за заговор за отвличането или убийството ни, бяха освободени от Обединеното кралство, след като излежаха задължителната половина от присъдите си. Жалко, че никой не си направи труда да информира жертвите", заяви журналистът Христо Грозев, цитиран от британската медия "Експрес".

Габерова е известна във Великобритания като "кралицата на миглите". Прозвището ѝ идва, след като през 2019 г. печели конкурс в сферата на красотата.

Габерова и Стоянов бяха част от шестимата българи, които бяха осъдени на общо 50 години затвор за шпионаж в цяла Европа в полза на Русия.

Групата, ръководена от австриеца Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.

Габерова и Стоянов са освободени, след като са излежали задължителната половина от присъдата си в затвора.

Христо Грозев КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)