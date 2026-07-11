Подозират саботаж за пожара край основна железопътна линия близо до Дюселдорф

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Германските власти подозират извършването на саботаж, след като пожар на основна железопътна линия прекъсна движението в Западна Германия, заявиха представители на службите за сигурност, цитирани от ДПА.

Представителите посочиха, че няма вероятност пожарът, избухнал край релсите по натоварената линия Дюселдорф-Кьолн, да е бил предизвикан от техническа грешка.

Според националната железопътна компания "Дойче Бан" пожарът е избухнал на две места на железопътния насип между градовете Лангенфелд и Леверкузен. Огнеборци са успели да потушат огъня, но няколко сигнални кабела са били повредени, което е довело до преустановяването на движението по тази линия.

Малко след като представителите на службите за сигурност направиха това изявление, на лявата платформа "Индимедия" бе публикувано писмо, в което известна крайнолява групировка, наричаща себе си "Енгри бърдс командо", пое отговорност за инцидента. Групировката уточни, че възпламенителните устройства са били поставени в шахти за кабели.

В писмото се посочва още, че атаката е била предприета, за да се спре "масовото изтребление", причинено от "технологическата ескалация".

Според представителите на службите за сигурност писмото е истинско. Крайнолявата групировка вече пое отговорност за две нападения – едно срещу основната жп линия между Дюселдорф и Дуисбург преди близо една година, и второ срещу подстанция близо до Дюселдорф през януари тази година.

Полицията се опитва да намери очевидци, след като технически специалисти първи откриха пожара близо до железопътния мост над река Вупер вчера следобед и предупредиха противопожарните бригади.

Прекъсвания на железопътното движение се наблюдаваха и днес, като отменените, отклонени и закъснели влакове засегнаха както местните, така и междуградските превози.

Говорител на "Дойче Бан" заяви, че ремонтните дейности ще продължат поне до утре следобед.

Херберт Ройл, министърът на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия осъди предполагаемия саботаж, като отбеляза, че подобни прояви смущават ежедневието на много граждани и умишлено причиняват "косвени щети".

"Тези смутители на реда твърдят, че желаят да създадат по-добър свят за животните, растенията и хората, а после предприемат палежи точно когато навсякъде има суша. Именно това показва, че тези хора не желаят по-добър свят, а хаос, те искат да заменят политиката с насилие. Ние обаче няма да позволим това", подчерта Ройл.