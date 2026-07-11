Бившата британска министърка Ан Уидекъм вероятно била мъртва ден преди да я намерят

Бившата британска министърка Ан Уидекъм вероятно е била мъртва в дома си близо 24 часа, преди тялото ѝ да бъде открито, смята полицията. Според информация, публикувана в събота следобед, разследващите работят по версията, че 78-годишната Уедекъм е била нападната около 12:30 ч. в сряда.

Екип на спешната помощ е открил тялото ѝ в нейното бунгало в Хейтор, графство Девън, в 11:40 ч. в четвъртък.

26-годишен мъж, арестуван в петък в Нютън Абът във връзка с разследването, е бил освободен без повдигнати обвинения рано в събота и вече не е обект на разследването, пише "Гардиън".

Полицейският служител Мат Лонгман заяви, че смъртта на Уедекъм се разглежда като подозрителна, но към момента няма данни за по-широка заплаха за обществото.

„Разследването ни напредва с бързи темпове. Смята се, че заподозреният е бял мъж", каза той.

„Призовавам всеки, който разполага с информация за този инцидент, колкото и незначителна да му се струва, да се свърже с нас. Основният ни приоритет остава установяването на извършителя и щателното изследване на всички налични доказателства. Детективите продължават да извършват множество действия по разследването и сме решени да изясним всички обстоятелства около случилото се", добави той.

Около 18:00 ч. в събота полицията съобщи, че на този етап няма да предоставя допълнителна информация.

„Взехме оперативно решение засега да не разкриваме повече подробности, включително описание на евентуални заподозрени или записи от камери за видеонаблюдение", каза Лонгман.

„Преждевременното разпространяване на подобна информация може да навреди на разследването и да попречи на бъдещи следствени действия. Когато преценим, че е необходимо и ще помогне на разследването, ще предоставим допълнителна информация на обществеността. Отново моля хората да не спекулират в социалните мрежи", заяви той.

Още в петък полицията заяви, че няма основания смъртта на Уидекъм да се разглежда като терористичен акт или политически мотивирано престъпление.

„Моля хората да не правят предположения за случилото се, особено в социалните мрежи. Това не само може да навреди на разследването, но и причинява допълнително страдание на семейството и близките на госпожица Уидекъм", каза Лонгман.

По думите му семейството е поискало личното му пространство да бъде уважено, докато се опитва да се справи със загубата.

Полицията е създала специален онлайн портал, чрез който гражданите могат да изпращат информация, снимки и видеозаписи, свързани със случая. Сигнали могат да бъдат подавани и анонимно чрез благотворителната организация Crimestoppers.

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство".

Тя беше член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТК общността.

Бившият британски премиер Борис Джонсън я определи като „героична защитничка на Брекзит и блестяща ораторка, която можеше да доведе привържениците на Консервативната партия до такъв възторг, че след нея беше много трудно да се излезе на трибуната".