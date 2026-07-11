ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гребяща Норвегия и колеблива Англия избират съперн...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23208210 www.24chasa.bg

4333 станаха жертвите на земетресенията във Венецуела, 16 740 са ранените

1140
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Броят на загиналите в резултат на двете земетресения, които разтърсиха Венецуела на 24 юни, достигна 4333 души. Снимка: Архив

Броят на загиналите в резултат на двете земетресения, които разтърсиха Венецуела на 24 юни, достигна 4333 души, заяви пред репортери председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес и обяви, че разпределянето на жилища за засегнатите от бедствието ще започне следващата седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно 315 от загиналите все още не са идентифицирани, добави Родригес.

Официалният брой на ранените остава непроменен – 16 740. Спасени са 6462 души, а около 17 000 са останали без дом.

Броят на загиналите в резултат на двете земетресения, които разтърсиха Венецуела на 24 юни, достигна 4333 души. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)