4333 станаха жертвите на земетресенията във Венецуела, 16 740 са ранените

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Броят на загиналите в резултат на двете земетресения, които разтърсиха Венецуела на 24 юни, достигна 4333 души, заяви пред репортери председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес и обяви, че разпределянето на жилища за засегнатите от бедствието ще започне следващата седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно 315 от загиналите все още не са идентифицирани, добави Родригес.

Официалният брой на ранените остава непроменен – 16 740. Спасени са 6462 души, а около 17 000 са останали без дом.