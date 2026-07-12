Посетител на салса фестивал в Торонто уби двама и рани петима, издирва се

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заподозрян посетител на салса фестивал в Торонто, Канада, уби двама души, а петима са ранени, съобщи градската полиция. Извършителят все още се издирва, предаде Франс прес.

Полицията не даде подробности за състоянието на ранените, но посочи, че "е обезопасила района", като уточни, че предполагаемият извършител на стрелбата все още се укрива.

"На местопрестъплението има значително полицейско присъствие, докато служителите продължават разследването", добавиха от полицията.

Според кореспондент на AФП на мястото стрелбата е станала по време на фестивал на салса, провеждащ се на улица "Сен Клер", пише БТА.

Снимките, направени от този кореспондент, показват много полицейски коли с включени светлинни сигнали, които обезопасяват района.

Очевидка на случилото се описа пред телевизионния канал Cи Ти Ви сцени на паника.

"Изведнъж всички започнаха да бягат към сцената (на фестивала), чудейки се какво се случва, а полицията пристигна и спря музиката. Всичко стана толкова бързо", каза тя.

Дъг Форд, губернатор на провинция Онтарио, чиято столица е Торонто, заяви в профила си в Екс, че е "потресен от безсмисленото насилие, което отне два човешки живота и рани други хора".

"Мислите ми са с жертвите, техните семейства и всички потърпевши", добави той.

В края на юни трима души, в това число полицай и самият извършител, бяха убити при стрелба в еврейски квартал в канадския град Монреал. Полицейска служителка пък бе ранена. Инцидентът стана в западната част на Монреал, където има множество еврейски магазини и ресторанти. Разпространени в социалните мрежи кадри показаха мъж във военна униформа, който лежи на земята.