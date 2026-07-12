Американската армия завърши трета вълна удари по Иран

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Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ) обяви в публикация в социалната платформа Екс, че американските въоръжени сили са завършили трета вълна от удари срещу Иран, започнати тази седмица, предаде Ройтерс.

За изминалото денонощие са поразени приблизително 140 ирански военни обекта, включително бази за ракети и дронове, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационно мрежи и брегови наблюдателни пунктове, уточни командването.

По-рано СЕНТКОМ обяви, че американските войски са започнали да нанасят удари по Иран след иранска атака срещу плаващия под кипърски флаг контейнеровоз "Галакси" в Ормузкия проток, припомня БТА. Според американските военни е имало повреда в кърмата, а на борда е избухнал пожар.

Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) бяха казали, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като са произвели предупредителни изстрели по посока на кораб, който се опитал да премине по неразрешен маршрут.

Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО) пък съобщи, че е получила информация за инцидент с кораб на 9 морски мили източно от бреговете на Оман.