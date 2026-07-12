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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23208559 www.24chasa.bg

Гръцкият плаж Тузла вече е достъпен за хора с увреждания

Бойка Атанасова, Атина

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Плажът в Тузла вече е достъпен за хора с увреждания Снимка: Бойка Атанасова, Атина

Плажът Тузла (Паралия Офриниу) вече разполага със специализирана система SEATRAC, която осигурява самостоятелен и безопасен достъп до морето за хора с увреждания и лица с ограничена подвижност.

Инициативата е реализирана от Община Пангео, която постави специализирани съоръжения и амфибийни инвалидни колички на четири плажа в района. Една от системите е монтирана на плажа в Тузла, до игрището 5х5.

SEATRAC представлява релсова платформа с подвижна седалка, която позволява на хора с двигателни затруднения да влизат и излизат от морето без чужда помощ. Системата работи със слънчева енергия, управлява се с дистанционно и не нанася трайни промени на плажната среда.

От община Пангео подчертават, че достъпната плажна среда е приоритет, а осигуряването на равни възможности за всички граждани и посетители е част от политиката за социално приобщаване. Избраните места разполагат с удобен автомобилен достъп и обозначени паркоместа за хора с увреждания.

Новите съоръжения дават възможност на хората с двигателни затруднения да се насладят на морето по безопасен и достоен начин, като същевременно превръщат Тузла в още по-достъпна туристическа дестинация през летния сезон.

Плажът в Тузла вече е достъпен за хора с увреждания

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