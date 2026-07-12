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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23208630 www.24chasa.bg

Жена се удави и над 200 деца бяха евакуирани при наводненията в Мисури

24 часа

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СНИМКА: Pixabay

Жена беше открита мъртва в американския щат Мисури днес, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения и наложиха мобилизацията на голям брой спасители и евакуацията на летен лагер с повече от 200 деца и възпитатели, предаде Асошиейтед прес.

Няколко други щата също не бяха пощадени от проливните дъждове и наводнения, като гръмотевичните бури бавно се пренасяха в южна посока.

Националната метеорологична служба съобщи, че екстремните климатични явления са обхванали район, простиращ се от планините Озрак в южната част на щата Мисури до речните долини в щатите Охайо и Тенеси на изток.

Службата заяви, че бурите могат да донесат със себе си ураганни ветрове, проливни дъждове и наводнения в обширни райони, пише БТА.

В източната част на щата Тенеси наводненията доведоха до затваряне на някои пътища и прекъсване на електрически далекопроводи, а щатските власти от Кентъки до Западна Вирджиния предупредиха местните жители да потърсят убежище на горните етажи на сградите поради опасност от наводняване на приземните етажи.

Службата за реакция при кризисни ситуации на Мисури предупреди, че макар бурите да се преместват на юг, все още е възможно проливните дъждове да предизвикат нови наводнения в редица райони на щата, където нивото на водата вече е между 15 и 30 сантиметра.

 

СНИМКА: Pixabay

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