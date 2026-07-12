Иран удари с балистични ракети US бази в Оман, Катар и Кувейт

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Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че е поразил депо за поддръжка и презареждане на американски самолетоносач в Оман и военновъздушна база на САЩ в Катар, предаде Ройтерс.

Според официалното изявление на КГИР ударът в пристанищния омански град Дукм е бил "тежък". Той е бил нанесен в рамките на третия етап от противодействието на американската военна "агресия".

"На продължаващата коварна американска агресия ще бъде отговорено по-твърдо", заявява революционната гвардия.

Цели на операцията на иранската революционна гвардия са били логистични центрове на американски военни кораби.

На обстрел с балистични ракети е била подложена стратегическата военновъздушна база на армията на САЩ в Ал Удейд, Катар, поясни КГИР. Според информацията от Техеран е унищожен центърът за поддръжка, както и командни и контролни пунктове.

Освен това корпусът оповести, че е бил поразен втори кораб в Ормузкия проток.

Въоръжените сили на Кувейт обявиха днес, че отблъскват въздушни атаки, предаде Франс прес.

Иранските сили започнаха да нанасят удари по страни в Персийския залив с мотива, че "отговарят на американската военна агресия".

"Генералният щаб на армията държи да изясни, че причината за чутите експлозии е намесата на системите за противовъздушна отбрана, реагиращи на вражески атаки", се казва в прессъобщението на кувейтските въоръжени сили, разпространено в социалните мрежи.

По-рано днес мишена на ирански обстрел стана контейнеровозът "Галакси", плаващ под кипърски флаг, обяви Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс, припомня БТА.

След ударите на САЩ по военни цели в Иран арабската държава отговаря с изстрелване на ракети по съюзници на Доналд Тръмп в региона. Обединените арабски емирства (ОАЕ) в момента са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи министерството на отбраната на Емирствата, цитирано от Франс прес.

Властите в Бахрейн, от своя страна, задействаха сирените за въздушна тревога, а журналисти на AФП в Катар чуха експлозии в Доха.

Тези атаки последваха американските удари през нощта срещу Иран, след като иранските сили откриха огън срещу кораб в Ормузкия проток. В Доха журналист от AФП стана свидетел на прехванати снаряди в небето над южната част на града, а всички жители получиха на телефоните си предупреждение от властите с призив да останат на сигурно място.

По-късно главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф се обърна към САЩ в публикация в социалната платформа Екс, като написа: "Казахме ви: Спазете думата си или платете цената", предаде Ройтерс.

"Ерата на едностранните сделки ПРИКЛЮЧИ. Казахме ви: Спазете думата си или платете цената. Реалността чука на вратата", добавя председателят на иранския парламент.

Във вторник САЩ отмениха лиценза, разрешаващ продажбата на ирански петрол, след като три танкера - от Катар и Саудитска Арабия, бяха подложени на обстрел от Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ в петък в нарушаването на подписания Меморандум за разбирателство. "Примирие може да има само ако то се спазва и от двете страни", написа Арагчи в Екс.