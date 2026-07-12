Първи случай на вируса Западен Нил в Гърция за 2026 г.

Националната организация за обществено здраве на Гърция (ΕΟΔΥ) съобщи за първия потвърден случай на инфекция с вируса Западен Нил в страната за 2026 година.

Заболелият е мъж на възраст над 60 години, при когото е развита тежка форма на заболяването – менингоенцефалит. Първите симптоми са се проявили в края на юни, а според епидемиологичното проучване най-вероятното място на заразяване е районът Агия Параскеви в Северна Атина.

От ΕΟΔΥ уточняват, че регистрираният случай не означава, че вирусът се разпространява само в този район. Здравните власти предупреждават, че през летните месеци са възможни нови случаи и призовават гражданите и туристите да спазват мерките за защита от комари.

Вирусът Западен Нил се предава чрез ухапване от заразени комари, които се инфектират от диви птици. Заболяването не се предава при контакт между хора. В повечето случаи инфекцията протича без симптоми или с леки оплаквания, но при малък процент от заразените, особено при възрастни хора и лица с хронични заболявания, може да доведе до тежки неврологични усложнения.

Здравните власти препоръчват използването на репеленти, поставянето на комарници, носенето на дрехи с дълги ръкави и премахването на местата със застояла вода, където комарите се размножават.

Случаи на вируса Западен Нил се регистрират в Гърция всяка година от 2010 г. насам, като здравните служби следят внимателно развитието на епидемиологичната обстановка през летния и есенния сезон.