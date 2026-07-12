Йонко Мермерски от Белия дом: Имаше заговор срещу Тръмп не само от Иран

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За заговор срещу президента на САЩ Доналд Тръмп разказа във фейсбук профила си проф. Йонко Мермерски.

В поста си проф. Мермерски се е отбелязал в Белия дом. Той превежда от български на президента Тръмп.

Той обяснява защо Тръмп е сменил самолетите си по средата на пътуването си за срещата на НАТО в Турция.

„Дълбоката държава" току-що се опита да свали самолета на президента (Air Force One). Не успяха. Тръмп знаеше", пише Мермерски.

Според разказа му на 9 юли е било планирано Доналд Дж. Тръмп да излети от Турция с новия Boeing 747-8, дарен от Катар.

"В последния възможен момент той се прехвърли на стария „Еър Форс Уан". Медиите нарекоха това „предпазна мярка за сигурност". Не беше предпазна мярка, а това беше контраоперация", твърди проф. Мермерски.

Той твърди, че военното разузнаване е прихванало силно криптирана комуникация, идваща от сървърен център в Лангли (ЦРУ), Вирджиния. Целта: системата за управление на авиониката на новия президентски Boeing 747-8.

„Дълбоката държава" не искаше просто покушение. Те искаха „злощастна авиационна трагедия", която да потопи Републиката в хаос. Те компрометираха веригата за доставки от Катар. Те внедриха зловредния код (експлойт). Те чакаха излитането", пише Мермерски.

По думите му обаче Тръмп е знаел и прехвърлянето на стария "Еър Форс Уан" не е случайно.

"Това беше точният момент, в който капанът щракна около предателите", разказва той.

Според него медиите в САЩ са били "част от заговора" и администрацията на Тръмп е издала спешни съдебни призовки на няколко журналисти от "Ню Йорк Таймс".

"Репортерите на NYT получиха призовките, тъй като военното разузнаване разполага с дигитални следи, доказващи, че са били информирани за „авиационната трагедия ПРЕДИ Тръмп изобщо да се качи на самолета. Те имаха предварително написани статии за предстоящата катастрофа, готови за публикуване.

Те бяха екипът за „замитане" на следите от покушението. Сега те са съучастници в държавна измяна", пише Мермерски.

Той публикува и още информация:

"СЕКРЕТНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

▪️ OPERATION-SKY-SHIELD (Операция „Небесен щит") – Протоколът, осигурил безопасността на президента

▪️ Subpoena-Alpha-7 (Призовка „Алфа-7") – Действащите заповеди срещу медийните кукловоди

▪️ Langley-Override (Лангли-Превземане на управлението) – Заловените сървърни данни, доказващи вътрешна координация".

"Дълбоката държава" си мислеше, че може да елиминира Върховния главнокомандващ на височина от 30 000 фута (около 9000 метра). Вместо това те просто предадоха на военното разузнаване точните координати на цялата си вътрешна мрежа за убийства", пише Мермерски.

Според него предстои да разберем кой е инициирал това покушение - дали това е Иран, дали това е "партньор" от ЕС, дали е от "партньорска" държава, дали това е поръчка на Демократите в САЩ, дали това е украинска инициатива, или друга сила, която желае Тръмп да бъде елиминиран