Иран включи Джорджа Мелони в черния си списък

На фона на критиките на Доналд Тръмп, че италианският премиер Джорджа Мелони не помага на Вашингтон във войната в Иран, Техеран я постави точно до американския президент в черен списък на врагове на Ислямската република. Това съобщават италиански медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Оупън онлайн“, „Ти Джи ком 24“ и др.

Списъкът беше публикуван в иранското издание „Хамшари“, което е собственост на Община Техеран, уточнява БТА. В него фигурират западни политици, за които Техеран казва, че са отговорни за смъртта на аятолах Али Хаменей, ликвидиран при американо-израелски удари по иранската столица на 28 февруари.

В списъка със снимките се вижда, че западните лидери са „облечени“ с оранжеви затворнически униформи. Сред тези лидери са Джорджа Мелони, президентът на Франция Еманюел Макрон, британският премиер в оставка Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц. От Израел в списъка са премиерът Бенямин Нетаняху, външният министър Гидеон Саар, министърът на отбраната Израел Кац и главнокомандващия израелските сили Еял Замир. Американците, „удостоени с тази чест“, са Доналд Тръмп, посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и Брад Купър, оглавяващ Централното командване на американските сили, отговарящо за операциите в Близкия изток. От списъка обаче отсъстват преговарящите на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, както и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

На водещите две първи позиции в черния списък са Нетаняху и Тръмп, като на снимките в списъка на челото им е изрисувана стрелкова мишена. Мелони е поставена под номер девет, а Мерц, Макрон и Стармър са на позиции от номер 11 до номер 13.

Любопитното е, че Тръмп критикува освен Мелони, и Мерц, Макрон и Стармър, че не са оказали помощ на Вашингтон във войната в Иран. А тези четирима лидери неколкократно подчертаха, че не искат да въвличат страните си в този конфликт и че това не е водена от тях война и няма да бъде.

В Италия Мелони незабавно получи подкрепата на ключови политически фигури пред иранските заплахи.

„Пълна солидарност с Джорджа Мелони, която със сигурност няма да се поддаде на сплашване“, заяви министърът на външните работи Антонио Таяни, председател на десноцентристката партия „Форца Италия“.

„Става дума за инцидент, който засяга не само личността на министър-председателя, но и демократичните ценности и институциите, които тя представлява. Всяка форма на сплашване, подбуждане към насилие и пропаганда на омразата трябва да бъде осъдена с най-голяма категоричност. В този момент е от съществено значение Италия да остане единна в защитата на принципите на свободата, демокрацията и уважението към институциите. Изразявам пълната си подкрепа и солидарност с Джорджа Мелони“, написа в Екс председателят на италианския Сенат Иняцио Ла Руса, който е съпартиец на Мелони.

В същия дух се изказа и вицепремиерът и председател на крайнодясната партия „Лига“ Матео Салвини. „Който напада Джорджа Мелони, напада всички нас. Изразявам пълна солидарност с нея и я подкрепям. Осъждаме категорично и заплахите, отправени от Иран. Италия няма да се поддаде на сплашване“, заяви той в профилите си в социалните мрежи.

Черният списък на Иран се появи в техеранското издание вчера малко след като новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей призова за отмъщение за смъртта на баща му Али Хаменей.