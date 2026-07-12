99 германци са се удавили по време на юнските жеги

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Германия регистрира рекорд по брой на удавили се по време на горещата вълна през юни тази година, като повече фатални инциденти е имало през същия месец на далечната 2003 г., предаде ДПА, като се позова на съобщение на Германската асоциация на спасителите.

Най-малко 99 души са намерили смъртта си във водата през юни. През 2003 г. жертвите бяха 107.

"Трагичното начало на плувния сезон е причина за безпокойство от нови горещи вълни в разгара на лятото, които могат да доведат до още смъртни случаи във водата", каза Уте Фогст, която е председател на асоциацията, чиито 630 000 членове я правят най-голямата от този тип в света.

Спасители в няколко германски провинции призоваха плажуващите да не подценяват опасностите във водата.

"Над 90 процента от жертвите през юни са от мъжки пол", отбеляза Фогт. За миналата година този дял е 80 процента.

Повечето от жертвите през юни са млади хора, като 40 от тях са под 30-годишна възраст. 35 от идентифицираните жертви пък са на възраст над 50 г.

"В езерото, например, не се раздават медали, но там можеш да загубиш живота си", обръща внимание тя.

Повечето фатални инциденти през юни в Германия са именно в езера, както и в реки. По-малко са жертвите в плувни басейни, канали или в Балтийско море, пояснява БТА.