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Задържаха втори заподозрян за убийството на Ан Уидекъм

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Ан Уидекъм СНИМКА: Ройтерс

28-годишен мъж е бил задържан за убийството на бившата британска министърка Ан Уидекъм. 

Мъжът е задържан късно вечерта в събота. Това е втори случай на арест по случая. Рано в събота по случая беше арестуван 26-годишен мъж, който по-късно беше освободен и от полицията заявиха, че няма да бъде част от по нататъшно разследване. 

28-годишният задържан е британски гражданин, съобщи "Политико", позовавайки се на изявление на полицията. 

Уидекъм беше намерена мъртва със сериозни травми в дома си в Хейтор в четвъртък. Според властите тя вероятно е била мъртва повече от 24 часа преди откриването на тялото ѝ. 

78-годишната бивша министърка живееше сама от 2010 г., когато се и пенсионира. Последната ѝ поява е на интервю в Talk TV в 8 часа сутринта в деня, преди да бъде открита мъртва.

Бившата министърка е трябвало да се гостува в друго предаване на следващия ден, но така и не се е появила. Близките ѝ не могли да се свържат с нея и се притеснили. Около 11:40 ч. в четвъртък градинарят открил тялото ѝ в кухнята и се обадил в полицията.

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство".

Тя беше член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТК общността.

Ан Уидекъм СНИМКА: Ройтерс

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