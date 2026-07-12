Срещнал се със Зеленски американски сенатор почина внезапно

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Американският сенатор Линдзи Греъм е починал внезапно снощи, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на канцеларията му от днес в Екс.

Там се отбелязва, че кончината на 71-годишния Греъм е настъпила след "кратко боледуване", уточнява БТА.

Последната публична изява на видния републиканец бе в петък, когато се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Двамата са обсъдили усилването на санкциите срещу Русия и спешната нужда на Украйна от още противовъздушна отбрана, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в Телеграм.

„Добра среща с американския сенатор Линдзи Греъм в Киев. Това е вече десетата му визита в нашата страна и ние оценяваме подкрепата му", написа украинският държавен глава. Той благодари на Греъм за това, че признава постиженията на украинските воини.

Греъм беше виден републиканец, представляващ в Сената щата Южна Каролина, отбелязва Ройтерс. По-рано в кариерата си той беше отявлен критик на президента на САЩ Доналд Тръмп, който му е съпартиец, но впоследствие стана един от най-лоялните му съмишленици на Капитолийския хълм".

„Семейството на сенатор Греъм цени съпричастността на всички и моли да се зачита личното му пространство", добавят от канцеларията му.

Греъм беше избран в Сената на САЩ през 2002 г. Преди да стане член на горната камара на американския Конгрес, той влезе в долната - в Камарата на представителите, през 1994 г. от Трети избирателен район в Южна Каролина.

Като застъпник на отбраната на САЩ той „е настоявал с последователност за резултати във войната срещу тероризма и за защита на дълготрайните интереси на националната сигурност", пише в личния му уебсайт.

Греъм беше председател на Бюджетната комисия на Сената, както и член на Комисията по бюджетни заеми, Комисията по съдебната система и Комисията по околната среда и обществените дейности.

Той не бе женен. Живееше в Сенека, Южна Каролина.

Американският президент Доналд Тръмп изказа съболезнования за кончината на близкия си съмишленик от Републиканската партия Линдзи Греъм, предаде Ройтерс. Тръмп нарече Греъм "един от най-великите хора и сенатори". "Сенатор Линдзи Греъм, един от най-великите хора и сенатори, които някога съм познавал, вече не е сред нас! Той работеше непрекъснато и беше истински американски патриот. Линдзи безкрайно ще ни липсва!!!", написа американският държавен глава в социалната си платформа Трут соушъл.