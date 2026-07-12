95 руски дрона и 7 ракети е свалила Украйна през нощта, на 12 места са нанесени щети

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Украинската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ седем ракети Х-59/69 и 95 дрона, с които руските войски са атакували територията на Украйна, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на Въоръжените сили на Украйна в социалната мрежа Фейсбук.

От 18:00 ч. украинско време (също и българско) на 11 юли до 6:00 ч. на 12 юли Русия е изстреляла от юг девет ракети Х-59/69 и четири притоворадарни ракети Х-31, като е насочила 115 щурмови дрона от типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Пародия".

Отправните точки са били Курск, Приморск-Ахтарск и Милерово в Русия, както и Донецк - в окупираната от силите на Москва част на украинската Донецка област, и Гвардейское - на анексирания през 2014 г. Кримски полуостров.

Две ракети и 19 щурмови дрона са нанесли удари на 12 места, уточнява Укринформ, цитирана от БТА.