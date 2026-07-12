КМГ: Устойчивата външна търговия и индустриалното оживление са сред двигателите на китайската икономика

Данните са за първото полугодие на 2026 г.

Последните данни на Държавния информационен център на Китай показват, че през първата половина на годината редица водещи показатели в областта на външната търговия, инвестициите и други ключови сектори са се стабилизирали и започват да се подобряват, като положителните сигнали в икономиката стават все повече, съобщава КМГ. Подкрепена от активната макроикономическа политика, устойчивостта на китайската икономика продължава да се засилва, коментират от групата.

На фона на рязко променящата се международна търговска среда Китай отбелязва осезаем напредък в усилията си за стабилизиране на обема и подобряване на структурата на външната търговия.

Данните на Държавния информационен център показват, че през периода януари–юни среднодневният контейнерен товарооборот в китайските пристанища е нараснал с 6,7 процента на годишна база, а среднодневният товарооборот – с 1,3 на сто. Активността на пристанищата продължава да се увеличава, като едновременно се възстановяват както вносът, така и износът, което свидетелства за добрата динамика на външната търговия.

Същевременно структурата на външната търговия продължава да се оптимизира, а продуктите с висока добавена стойност се утвърждават като основен двигател на износа. През първото полугодие среднодневният брой на международните товарни полети е нараснал с 4,6 процента спрямо година по-рано, а търсенето на високотехнологични продукти, начело с електрониката, остава силно. Това допринася за повишаване на качеството на растежа на външната търговия.

Данните сочат още, че през първата половина на годината потреблението в традиционната търговска мрежа постепенно се възстановява. Под влияние както на празничното потребление, така и на новите формати и модели на търговия, потреблението, ориентирано към преживявания, се превръща във все по-важен фактор за ръста на вътрешното търсене.

През периода януари–юни потокът от посетители в търговските зони е нараснал с 5,7 на сто на годишна база, а стойността на плащанията при покупки във физически магазини – с 2,7 на сто. Особено силен ръст отчита потреблението на електронни продукти, което се е увеличило с 9,5 процента. Данните показват постепенно възстановяване на активността в търговските обекти и засилване на потребителското търсене.

През първата половина на годината стабилно се възстановява и индустриалното производство, като същевременно се ускорява развитието на новите качествени производителни сили.

От началото на годината производствената активност в индустриалните паркове продължава да се повишава, а състоянието на индустриалната икономика устойчиво се подобрява. Между януари и юни индексът на производствената активност в индустриалните паркове е нараснал с 3,9 процента на годишна база, активността на новосъздадените предприятия – с 1,0 на сто, а тази на технологично иновативните компании – с 3,1 на сто.

Едновременното подобрение на тези показатели свидетелства не само за стабилното възстановяване на традиционното промишлено производство, но и за нарастващата устойчивост и жизненост на новосъздадените и иновативните предприятия.