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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23209279 www.24chasa.bg

Тайфунът "Бави" достигна сушата в Китай

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Центърът на тайфуна "Бави", деветият за годината, достигна сушата около 23:20 ч. пекинско време в петък в района на град Тайджоу, провинция Джъдзян, съобщи КМГ. При навлизането му на сушата максималната скорост на вятъра в близост до окото на тайфуна достигна 13-а степен по китайската скала за силата на вятъра. Около полунощ местно време тайфунът навлезе повторно на сушата в района на град Уънджоу, също в провинция Джъдзян.

В очакване на стихията енергийните компании в крайбрежните провинции Джъдзян, Фудзиен и Дзянсу извършиха проверки на електропреносната мрежа и предварително разположиха аварийни екипи за бързо възстановяване на електрозахранването.

Под въздействието на тайфуна в редица райони на Китай бяха регистрирани силни ветрове и проливни валежи. На 12 юли в 13:00 ч. Министерството на водните ресурси повиши степента на предупреждение за наводнения до жълт код и призова населението да бъде особено внимателно.

Към момента тайфунът постепенно отслабва, но китайските власти продължават да следят развитието на обстановката и да координират мерките за защита, тъй като се очаква влиянието му да се запази и през следващите дни.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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