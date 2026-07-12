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Наградите са на Световната организация за интелектуална собственост

Три китайски компании бяха отличени с Глобалните награди за 2026 г. на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO Global Awards), съобщава КМГ.

Regend Therapeutics, ArteryFlow и Botree са сред общо 11-те победители, избрани измежду над 1300 кандидати от цял свят. Сред представените държави са още Аржентина, Бразилия, Чили, Япония, Република Корея, Швейцария и Съединените щати.

Наградите отличават малки и средни предприятия и стартиращи компании, които използват интелектуалната собственост като двигател за развитието на бизнеса и за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие. През тази година Световната организация за интелектуална собственост разшири конкурса, като увеличи броя на отличията до 11 и въведе нова категория, посветена на спорта.

Regend Therapeutics бе отличена за разработването на първата в света терапия за възстановяване на белодробна тъкан. Лечението вече е в трета фаза на клинични изпитвания и е помогнало на стотици пациенти с тежки респираторни заболявания.

ArteryFlow разработва неинвазивни методи за диагностика на сърдечно-съдови заболявания. Компанията използва алгоритми с изкуствен интелект, които заменят инвазивните изследвания с триминутен анализ на хемодинамичните показатели.

Botree се фокусира върху изграждането на устойчиви вериги за рециклиране на батерии за електромобили. Чрез модерни технологии компанията ефективно извлича ценни метали като никел, кобалт и литий, което прави повторното използване на суровините по-икономически ефективно.

Директорът на програмата WIPO Global Awards Марсело Ди Пиетро Пералта заяви, че тазгодишните лауреати показват как стратегическото използване на интелектуалната собственост допринася за по-добри бизнес резултати.

Според него успехът на отличените компании е международно признание за технологии, които имат реален принос за подобряване на човешкото здраве и за устойчивото опазване на околната среда.