ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси за първи път ще играе срещу Англия

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23209374 www.24chasa.bg

Морската икономика на Китай надхвърли 11 трилиона юана

1272
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Обемът на морската икономика на Китай е надхвърлил 11 трилиона юана (1,62 трилиона щатски долара), като страната затвърждава позициите си на една от водещите световни сили в морския транспорт, корабостроенето и пристанищната инфраструктура. Това се посочва в изявление на Министерството на транспорта по повод 22-рия Национален ден на морето, съобщи КМГ.

Според министерството, Китай осъществява близо една трета от световната морска търговия, а неговите корабни линии обслужват основните търговски държави и региони по света. Осем от десетте най-големи пристанища в света по товарооборот и шест от десетте водещи контейнерни пристанища се намират в Китай.

Същевременно китайската корабостроителна индустрия запазва световното си лидерство по трите основни показателя вече 16 поредни години.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики: Как 1000 лева станаха един (Видео)