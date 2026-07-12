Морската икономика на Китай надхвърли 11 трилиона юана

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Обемът на морската икономика на Китай е надхвърлил 11 трилиона юана (1,62 трилиона щатски долара), като страната затвърждава позициите си на една от водещите световни сили в морския транспорт, корабостроенето и пристанищната инфраструктура. Това се посочва в изявление на Министерството на транспорта по повод 22-рия Национален ден на морето, съобщи КМГ.

Според министерството, Китай осъществява близо една трета от световната морска търговия, а неговите корабни линии обслужват основните търговски държави и региони по света. Осем от десетте най-големи пристанища в света по товарооборот и шест от десетте водещи контейнерни пристанища се намират в Китай.

Същевременно китайската корабостроителна индустрия запазва световното си лидерство по трите основни показателя вече 16 поредни години.