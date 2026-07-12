Украйна е поразила 12 руски танкера в Азовско море тази нощ

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Украйна е поразила 12 руски танкера в Азовско море през нощта, съобщи днес генералният щаб на украинските въоръжени сили. Това е поредният подобен удар, целящ изолирането на окупирания от Русия Крим, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украински дрон е нанесъл удар по танкер при влизането му от Азовско в Черно море, предаде отново Ройтерс, като се позова на информация от губернатора на руската Ростовска област Юрий Слюсар.

Пожарът на борда, причинен от нападението, е овладян, като няма опасност от нефтени разливи, защото резервоарите на плавателния съд са били празни, уточни Слюсар в приложението Телеграм. Няма и пострадали.

В последните дни украинската армия нанесе удари на над 40 руски танкера в Азовско море в рамките на военна кампания, целяща да наруши веригата на доставки на гориво за руските войски и да изолира анексирания от Москва през 2014 г. Кримски полуостров, отбелязва Ройтерс.

Киев учести атаките си по спомагателна инфраструктура, което доведе до недостиг на гориво в Крим и принуди назначените от Кремъл власти да обявят извънредно положение на полуострова, посочва световната агенция.