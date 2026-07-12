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Пакистан призова за деескалация на възобновения конфликт в Близкия изток

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Исхак Дар КАДЪР: Екс/@raaznewsen

Министърът на външните работи на Пакистан Исхак Дар  апелира САЩ и съюзниците й от една страна и Иран от другата да "проявят сдържаност“ и призова за "деескалация" на разразилия се отново конфликт в Близкия изток. Това се случи по време на телефонен разговор днес на Дар с иранския му колега Абас Арагчи, предаде Франс прес, като се позова на изявление на пакистанското външно министерство.

Дар подчерта, че диалогът и дипломацията остават единственият жизнеутвърждаващ път за изглаждане на различията и установяване на траен мир и стабилност в региона, съобщи ведомството.

Иран си размени удари със САЩ през изминалото денонощие, като силите на Техеран атакуваха обекти, свързани с американската армия, в страни от Персийския залив, припомня БТА.

Иранската агенция Тасним на свой ред публикува информация за разговора на Арагчи с Дар, според която двамата са обсъдили развоя на ситуацията в региона. 

Исхак Дар КАДЪР: Екс/@raaznewsen

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