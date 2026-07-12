Южнокорейски военен моряк изчезна, Сеул търси помощ от Пхенян

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Южна Корея се обърна към Северна Корея за съдействие при издирването на изчезнал моряк, който се отклони тази сутрин в акваторията на Пхенян в Японско море, предаде Франс прес.

Според Сеул морякът е изчезнал днес, докато е патрулирал близо до северната разграничителна линия, разделяща де факто акваториите на двете държави, която обаче Пхенян не признава.

"Моряк, управлявал кораб на южнокорейския военноморски флот и изпълнявал мисия в Източно (Японско) море, е изчезнал тази сутрин, след като се е отклонил на север от разграничителната линия", заяви южнокорейското Министерство на обединението.

"Докато военноморските сили на Южна Корея издирват изчезналия моряк, ние се обръщаме към Северна Корея за съдействие при провеждането хуманитарна спасителна операция и за репатрирането на изчезналото лице", допълни министерството.

Южнокорейската информационна агенция "Йонхап" уточни, че издирваният моряк е имал званието матрос.

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон, чийто предшественик Юн Сук-йол поддържаше твърдолинеен подход спрямо Пхенян, се стреми от своя страна да намали напрежението със Северна Корея.

Пхенян обаче не откликна на опитите на южнокорейския президент за сближаване и укрепи вместо това отношенията си с Русия, отбелязва АФП, цитирана от БТА.