Зеленски сменя премиера Юлия Свириденко

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е предложил смяна на премиера Юлия Свириденко, предаде Ройтерс.

„Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна, и ѝ предложих възможността да оглави нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“, написа Зеленски в Екс, посочва БТА.

„Очаквам, че заедно с депутатите ще направим съответните промени в правителството на Украйна“, добави той.

Свириденко беше предложена за поста от самия Зеленски и го оглави на 7 юли 2025 г. Тя смени Денис Шмигал, който беше премиер на Украйна от 2020 година.

Шмигал управлява през пандемията и почти целия първи период на руската инвазия, която започна през 2022 г. Правителството му беше засегнато от поредица скандали, сред които корупционни разследвания срещу високопоставени длъжностни лица, спорни общесвени поръчки по време на войната, скандали в министерството на отбраната и критики за недостатъчно ефективна борба с корупцията.

През юли 2025 г. Шмигал подаде оставка и поста зае Свириденко, която преди това беше първи вицепремиер и министър на икономиката.