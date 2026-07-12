При завръщане в програмата за F-35 Турция ще продаде руските системи С-400

След искането на Анкара за отмяна на американските санкции и евентуалното завръщане към програмата за изтребителите Ф-35, отново на преден план излезе въпросът за евентуален трансфер на трета държава на руските противовъздушни системи С-400, които Турция бе закупила въпреки неодобрението на Вашингтон.

По информация на излизащия на английски език вестник „Хюриет дейли нюз“ тези системи може да бъдат продадени на страна от Персийския залив като част от усилията за намиране на трайно решение на санкциите, наложени от Вашингтон заради покупката.

Според непотвърдени официално информации това може да бъде Катар или Обединените арабски емирства (ОАЕ).

В информация на базирания в Лондон независим информационен уебсайт Middle East Eye (MEE) се посочва, че Русия гледа благосклонно на възможността за продажба на системите за противовъздушна отбрана С-400 на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Отбелязва се, че преговорите между страните все още не са финализирани, но се очаква Москва да не се противопостави на трансфера на системите на страна от Персийския залив.

В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков бе цитиран в изявление от проправителствения вестник „Хюрриет“: "Всичко, което мога да кажа по този въпрос, е, че е много чувствителен. В контакт сме с турската страна по този въпрос и ще продължим тези контакти“.

Сагата със закупуването на руските системи С-400 от Турция започна през 2017 година, когато Вашингтон отказа на Турция да закупи произведените в САЩ системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Тогава Анкара подписа споразумение с Русия за закупуване на системата С-400. Първите компоненти бяха доставени през 2019 г.

Оттогава досега обаче руските системи не са задействани, а останаха в хангара, посочват турските медии.

Заради закупуването на С-400, Вашингтон извади Турция от програмата за изтребители F-35, позовавайки се на опасения, че руската система може да компрометира безопасността на самолетите. През 2020 година САЩ наложиха на Турция санкции по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA).

Според дипломатически източници трайно решение може да бъде намерено с премахване на системите С-400 от Турция, тъй като американското законодателство обвързва санкциите CAATSA и ограниченията за F-35 с притежанието на тези системи. В докладите се подчертават и клаузите за крайния потребител в споразумението на Турция с Русия, които може да изискват одобрението на Москва за всеки трансфер, посочва „Хюрриет дейли нюз“.

Преди време в Турция се обсъждаха различни варианти за системите С-400, като връщането им в Русия, разполагането им на територията на непризнатата официално Севернокипърска турска република или прехвърлянето им в друга държава.

Напрежението с Иран предизвика засилен интерес към търсенето на системи за противовъздушна отбрана в страните от Персийския залив. Според съобщенията ОАЕ преразглеждат нуждите си от противовъздушна отбрана след атаките на Иран, насочени срещу американските бази в Персийския залив.