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Иран: Ормузкият проток е по-важен от десетки атомни бомби, ще го защитим

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Генерал Мохсен Резаи, висш член на Корпуса на стражите на ислямската революция Снимка: Twitter/@Megatron_ron

Ормузкият проток е по-важен от десетки атомни бомби и ние ще го защитим. Това обяви военният съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей - Мохсен Резаи.

Примирието между Иран и САЩ на практика приключи и двете страни подновиха ударите помежду си, а преминаването през Ормузкия проток отново е опасно.

Бившият ръководител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) изрази категоричното мнение, че свързващият Персийския залив с Индийския океан проток, който е точка на напрежение със Съединените щати, е по-важен за Иран от ядрената му програма.

"Този ​​стратегически проток е по-важен от десетки атомни бомби и Ислямска република Иран ще го защити", каза Резаи, цитиран от новинарската агенция ИСНА и БТА, визирайки ядрената програма на Техеран, която според САЩ и Израел може да се използва за военни цели. Техеран отрича това, като настоява за правото си на ядрена енергия за граждански цели.

Генерал Мохсен Резаи, висш член на Корпуса на стражите на ислямската революция Снимка: Twitter/@Megatron_ron

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