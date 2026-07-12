Иран: Ормузкият проток е по-важен от десетки атомни бомби, ще го защитим

Ормузкият проток е по-важен от десетки атомни бомби и ние ще го защитим. Това обяви военният съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей - Мохсен Резаи.

Примирието между Иран и САЩ на практика приключи и двете страни подновиха ударите помежду си, а преминаването през Ормузкия проток отново е опасно.

Бившият ръководител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) изрази категоричното мнение, че свързващият Персийския залив с Индийския океан проток, който е точка на напрежение със Съединените щати, е по-важен за Иран от ядрената му програма.

"Този ​​стратегически проток е по-важен от десетки атомни бомби и Ислямска република Иран ще го защити", каза Резаи, цитиран от новинарската агенция ИСНА и БТА, визирайки ядрената програма на Техеран, която според САЩ и Израел може да се използва за военни цели. Техеран отрича това, като настоява за правото си на ядрена енергия за граждански цели.