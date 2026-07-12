Командването на САЩ уверява: Ормузкият проток е отворен за корабоплаване

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"Ормузкият проток е отворен за всички кораби, а американските военни сили са разположени и подготвени да гарантират свободата на корабоплаването". Това увери Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), ден след като американските и иранските сили си размениха удари, а Иран обяви, че е затворил жизненоважния проток, предаде Ройтерс.

В същото време Британската агенция за морски търговски операции към Кралските военноморски сили (UKMTO) запази най-високото ниво на предупреждение за корабоплаването в района на Ормузкия проток, пише БТА.

Според агенцията, от 12 юни насам Иран е извършил седем атаки, което е довело до повишаване на оценката на риска до ниво „високо". Това означава, че вероятността от целенасочени враждебни действия в района остава значителна.

„Последните потвърдени инциденти показват, че обстановката по отношение на сигурността продължава да бъде изключително напрегната и изисква повишено внимание и максимална бдителност от страна на всички плавателни съдове", посочват от UKMTO.

Съединените американски щати и Иран подновиха активната размяна на военни удари от началото на юли 2026 г., след като предходното временно примирие беше нарушено.

След атаки с дронове срещу търговски кораби в Ормузкия проток, САЩ нанесоха удари, на които Иран отговори с обстрел по американски военни бази. На 29 юни двете страни договориха временно спиране на атаките преди планираните преговори в Катар.

На 7 юли обаче примирието беше официално прекратено. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като 3 търговски кораба в Ормузкия проток отново бяха атакувани. 2 дни по-късно Централното командване на САЩ атакува около 90 цели на иранска територия, включително ракетни установки и военно летище. Техеран отвърна с поредна вълна от въздушни атаки.