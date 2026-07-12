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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23211135 www.24chasa.bg

Диви прасета нападнаха българка по време на круиз до гръцки остров

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Морска свиня. Снимка: Pixabay

Диви прасета нахапаха българка по време на круиз на гръцки остров. Тя е била хоспитализирана след инцицента, но е в добро състояние. За случката разказа самата Инна Ангелова във фейсбук групата "С деца на море и планина". Тя предупреждава българите да не се доближават до животните.

"Моля ви, бъдете внимателни при посещение на остров Атокос! Преди няколко дни бях ухапана от диво прасе на еднодневен круиз от Василики, Левкада. Това са диви животни! Не е безопасно! Ако пътувате с деца е най-добре да останете на корабчето! Ухапването води до хоспитализация и много ваксини, понякога фатален край!", написа Ина Ангелова.

Прасетата на гръцкия остров Атокос се превърнаха в една от най-големите атракции в Йонийско море. 

Дивите животни не се плашат от туристите и редовно се срещат с тях в плитчините на морето. Хората често се снимат и ги приближават, въпреки че поведението им е непредсказуемо. Много от туристите ги хранят, което също носи сериозни рискове. 

В социалните мрежи е пълно със снимки и клипове на прасетата край морето, но те невинаги са дружелюбни.  Особено внимание трябва да се обръща на децата, които не бива да бъдат оставяни сами в близост до прасетата.

Ако едно от тях се приближи, туристите не трябва да го провокират или да правят резки движения, тъй като не се знае животното как ще реагира

Морска свиня. Снимка: Pixabay

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