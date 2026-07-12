Катар спира корабоплаването заради иранските атаки

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Катар препоръча временно да се спре морския трафик заради ирански атаки, съобщава ДПА. Министерството на транспорта на страната призова всички плавателни съдове както и всякакви други морски дейности. Препоръката обхваща риболовни и развлекателни лодки, джетове, както и всички останали плавателни съдове.

„Ал Джазира" уточнява, че става въпрос за препоръка, а не за задължително разпореждане, въпреки че част от международните медии първоначално я представиха като официална заповед, предаде БТА.

От ловците на перли и традиционните лодки "дау" до днешните туристически круизи и луксозни яхти, идентичността на Катар е тясно свързана с корабоплаването в Персийския залив.

Страната, разположена на полуостро в Залива, разполага с десетки риболовни и яхтени пристанища за търговска и частна употреба.

Катар съобщи порано днес за поредни ирански атаки. Според официални представители трима души, сред които и едно дете, са били ранени от падащи отломки.

Катар беше атакуван многократно по време на войната с Иран, но е съобщил за по-малко атаки в сравнение например с Кувейт и Обединените арабски емирства.

Катар, заедно с Пакистан, действа като посредник във войната между САЩ и Иран.