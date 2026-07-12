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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23211192 www.24chasa.bg

Катар спира корабоплаването заради иранските атаки

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Катар нареди спиране на корабоплаването заради иранските атаки

Катар препоръча временно да се спре морския трафик заради ирански атаки, съобщава ДПА. Министерството на транспорта на страната призова всички плавателни съдове както и всякакви други морски дейности. Препоръката обхваща риболовни и развлекателни лодки, джетове, както и всички останали плавателни съдове.

„Ал Джазира" уточнява, че става въпрос за препоръка, а не за задължително разпореждане, въпреки че част от международните медии първоначално я представиха като официална заповед, предаде БТА.

От ловците на перли и традиционните лодки "дау" до днешните туристически круизи и луксозни яхти, идентичността на Катар е тясно свързана с корабоплаването в Персийския залив.

Страната, разположена на полуостро в Залива, разполага с десетки риболовни и яхтени пристанища за търговска и частна употреба.

Катар съобщи порано днес за поредни ирански атаки. Според официални представители трима души, сред които и едно дете, са били ранени от падащи отломки.

Катар беше атакуван многократно по време на войната с Иран, но е съобщил за по-малко атаки в сравнение например с Кувейт и Обединените арабски емирства.

Катар, заедно с Пакистан, действа като посредник във войната между САЩ и Иран.

Катар нареди спиране на корабоплаването заради иранските атаки

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