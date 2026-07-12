Над 2 тона български млечни продукти открити в бус в Гърция, иззеха ги

Над 2 тона български млечни продукти са били иззети и унищожени в Гърция от проверяващи от Агенцията за публични приходи (AADE). Стоката е била открита при проверка на малък камион с чуждестранни регистрационни номера на пътя Маказа-Комотини. Според AADE, бусът е превозвал незаконно над два тона млечни продукти с български произход.

По време на проверката е установено, че продуктите са били транспортирани без задължителното хладилно отделение, както се изисква по закон. Същевременно камионът е бил с 1500 килограма наднормено тегло. Със съдействието на Ветеринарната служба на региона Източна Македония и Тракия е установено, че млечните продукти са негодни и особено опасни за общественото здраве, тъй като са транспортирани без никакво охлаждане.

Всички продукти са конфискувани и унищожени, като са наложени предписаните санкции както за наднорменото тегло, така и за опасността на храната, съгласно разпоредбите на EFET.

Контролът по пътната мрежа продължава с цел борба с незаконния трафик на селскостопански и млечни продукти, защита на общественото здраве, осигуряване на безпроблемното функциониране на пазара и осигуряване на публични приходи, съобщиха от Агенцията.