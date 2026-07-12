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Влиятелният американски сенатор Линдзи Греъм е починал от сърдечен арест

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Сенатор Линдзи Греъм Снимка Х/ Линдзи Греъм

Влиятелният американски сенатор Линдзи Греъм е починал от сърдечен арест, съобщи NBC. Първоначално бе съобщено, че смъртта му е настъпила след "кратко боледуване". 71-годишният Греъм почина само два дни след поредната си среща с украинския президент Володимир Зеленски. Сенаторът от републиканците беше един от най-големите подръжници на Киев във войната с Русия. 

Според данни на американския телевизионен канал NBC News причината за смъртта на сенатора е била сърдечен удар.  Политикът е починал в дома си във Вашингтон. Американската телевизия добави, че днес Греъм е имал планирано участие в ефира им.

Сенатор Линдзи Греъм Снимка Х/ Линдзи Греъм

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