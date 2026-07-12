Влиятелният американски сенатор Линдзи Греъм е починал от сърдечен арест, съобщи NBC. Първоначално бе съобщено, че смъртта му е настъпила след "кратко боледуване". 71-годишният Греъм почина само два дни след поредната си среща с украинския президент Володимир Зеленски. Сенаторът от републиканците беше един от най-големите подръжници на Киев във войната с Русия.

Според данни на американския телевизионен канал NBC News причината за смъртта на сенатора е била сърдечен удар. Политикът е починал в дома си във Вашингтон. Американската телевизия добави, че днес Греъм е имал планирано участие в ефира им.