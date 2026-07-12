Марко Рубио управлявал Венецуела като “вицекрал” – назначавал във властта и отпускал пари

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Държавният секретар всеки ден говорел с президентката Делси Родригес

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио контролира ключови решения във Венецуела, включително управлението на финансовите потоци, разпределението на природните ресурси и одобряването на назначения на висши служители. Това твърди “Ню Йорк Таймс”, позовавайки се на дузина източници във Вашингтон и Каракас.

Според изданието влиянието на Рубио се е увеличило след операцията на САЩ през януари, при която бившият президент на Венецуела Николас Мадуро беше заловен и отведен в САЩ. Оттогава Рубио си е спечелил прякора “вицекрал”, се посочва в статията.

“Ню Йорк Таймс” пише, че приходите от повечето венецуелски сделки от износ се депозират в сметки на Министерството на финансите на САЩ, след което средствата се прехвърлят във Венецуела на етапи чрез частни банки. Условията за използване на тези средства, както и получателите, се определят от Рубио и неговия екип.

Източници добавят, че Рубио не е посещавал Венецуела след смяната на властта, но поддържа ежедневен контакт чрез WhatsApp с изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. “Ню Йорк Таймс” пише още, че държавният секретар е този, който се занимава с ключови назначения, както и със санкции и лицензионни въпроси за компании, желаещи да работят в страната.

Обяснявайки системата на управление, изданието я оприличи на

родители, раздаващи джобни на децата си,

добавяйки, че тя дава на Рубио “огромно влияние върху...Родригес”, която зависи от парите, за да осигури изплащането на заплати и да подкрепя националната валута.

Изданието отбелязва, че популярната опозиционерка и носителка на Нобелова награда за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо остава в изгнание и не участва в управлението.

Администрацията на Тръмп отказа да коментира пред “Ню Йорк Таймс” подробностите около задълженията на Рубио във Венецуела. Самият държавен секретар пък избягва публично да коментира темата, отбелязва вестникът.

“Ню Йорк Таймс” твърди, че влиянието на САЩ се простира не само върху вътрешното управление, но и върху международната дейност на Каракас. Така например след атаките на Вашингтон срещу Иран американската администрация е поискала премахването на публикация на венецуелския външен министър Иван Гил, критикуваща действията на САЩ, и публикацията е била премахната в рамките на няколко часа.

През май американският президент Доналд Тръмп публикува снимка, на която е изобразена карта на Южна Америка, като Венецуела е в цветовете на американското знаме, а надпис гласи: “51-ият щат”.

В статията се добавя, че САЩ са отпуснали близо 400 милиона долара помощ и са разположили 900 военни, за да помогнат на страната след земетресенията миналия месец

